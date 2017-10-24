Вероятной причиной эвакуации детей из ужгородской школы могло стать распыление газового баллончика - полиция

Вероятной причиной инцидента в СОШ № 9 г. Ужгорода, в результате которого были эвакуированы все школьники и педагоги учебного заведения, могло стать распыление газового баллончика. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области.

В настоящее время, по данным полиции, распыление баллончика - это основная версия, которую рассматривают следователи. Однако информация еще проверяется.

В полиции также уточнили, что в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий были установлены два человека из числа учащихся, которые могут быть причастны к распылению баллончика.

Читайте такжеНа Винничине загорелась школа с детьми (фото)

В то же время в пресс-службе ОАО «Закарпатгаз» со ссылкой на главного инженера службы эксплуатации Ужгородского отделения ПАО «Закарпатгаз» Богдана Библика сообщили, что утечки природного газа в школе не зафиксировано.

В отделе информационной работы Ужгородского городского совета сообщили, что в городскую детскую больницу госпитализированы 11 детей, пострадавших вследствие распыленного в школе неизвестного газообразного вещества.

«Детей, которые жаловались на ухудшение самочувствия, «скорая помощь» увезла в городскую детскую больницу. Сейчас в больнице находятся 11 детей, которые жалуются на першение в горле, головокружение, тошноту, потемнение в глазах. У трех школьников симптомы выражены сильнее, чем у других, они находятся в палате интенсивной терапии, остальные - в обычных палатах», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что учебный процесс в заведении приостановлен, проводятся следственные действия.

Как сообщал УНИАН, сегодня из средней общеобразовательной школы № 9 г. Ужгорода из-за неизвестного газа, который распространился в коридорах здания, были эвакуированы все школьники и преподаватели. В больницу доставили 10 школьников.