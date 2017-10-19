Жуткое ДТП в Харькове: водитель Volkswagen на допросе заявил, что ехал на зеленый

Водитель автомобиля Volkswagen Touareg, в который в Харькове врезался Lexus, на допросе заявил, что пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщил нардеп, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает "112 Украина".

"Водителя Touareg не задерживали. Он дал показания, заявил, что ехал на "зеленый", был шокирован, что в него врезался Lexus. Следователи установят точный момент, судя по тому, что мы видим, он мог поехать на мигающий желтый. У следователей есть достаточное количество видеоматериалов, показаний очевидцев. Позже будут заказаны технические экспертизы, которые дадут оценку действиям участников ДТП и в том числе и водителя Touareg. После чего будет предъявлено обвинение и дело передадано в суд. Думаю, это дело трех месяцев", – отметил Геращенко.

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Как сообщил начальник следственного управления "главка" Сергей Чиж, силовики также установили, что Volkswagen Touareg начал движение на желтый сигнал светофора, передает местное издание NewsRoom.

А водитель автомобиля Lexus нарушила ПДД, добавил Чиж. Такие выводы правоохранители сделали после того, как опросили свидетелей и изучили видео с камер наблюдения.

Что касается скорости, с которой двигались иномарки, их должны определить эксперты. Правоохранитель также сообщил, что водитель Lexus шесть раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 октября в центре Харькова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, в результате чего Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и совершил наезд на пешеходов, пятеро из которых погибли на месте, еще шестеро - травмированы и доставлены в больницу.

20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители. В ее крови экспертиза не обнаружила алкогольных и наркотических средств. Прокуратура будет требовать содержания ее под стражей.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко сообщил, что виновница смертельного ДТП в центре Харькова Елена Зайцева за последние 2 года 8 раз нарушала правила дорожного движения.