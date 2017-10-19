Виновница смертельной аварии в Харькове 8 раз нарушала ПДД за последние несколько лет

Виновница смертельного ДТП в центре Харькова Елена Зайцева за последние 2 года 8 раз нарушала правила дорожного движения. Об этом в Facebook написал нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко.

«Один раз задерживалась патрульной полицией Харькова за нарушение правил дорожного движения. Начиная от проезда на красный свет, превышения скорости и заканчивая нарушением правил парковки», - написал он.

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Геращенко также сообщил, что за каждый раз ей выписывались штрафы в размере 255-510 гривень.

Как сообщал УНИАН ранее, журналист Юрий Бутусов сообщал, что харьковчанка Елена Зайцева, которая въехала в толпу в центре города, несколько раз нарушала правила дорожного движения к аварии.

"20-летняя Елена Зайцева три часа назад в Харькове превысила скорость на своем "Лексусе" в самом центре города - столкновение с другой машиной, потеря управления, "Лексус" вылетел на тротуар, где было много людей... По данным полиции, она убила шестерых человек на месте, еще пять человек находится в реанимации, за их жизнь борются врачи. Елена Зайцева имеет три зафиксированных нарушения правил дорожного движения с момента получения прав - то есть за два года", - написал он.