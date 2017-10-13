В Одесской области вблизи воинской части задержали четырех человек

В Одесской области вблизи военной части задержали четырех человек, которые приблизились к запретной зоне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Около 20:28 вблизи воинской части дежурным подразделением и командиром воинской части были задержаны 4 гражданские лица на автомобиле ВАЗ, которые приблизились к запретной зоне. На требование остановиться не реагировали и пытались скрыться. Документов при себе не имели", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, указанные лица были задержаны в Белгород-Днестровском районе с целью проверки личности, их передали сотрудникам Белгород-Днестровского отдела Национальной полиции, которые осмотрели транспортное средство и выяснили обстоятельства происшествия.

"Военная служба правопорядка обращается к гражданам Украины с просьбой придерживаться установленных правил нахождения и поведения вблизи военных частей, чтобы избегать подобных недоразумений. Все воинские части являются объектами усиленной охраны", - говорится в сообщении.