Миссия ОБСЕ сообщила о ДТП на Донбассе с участием наблюдателей и украинских военных

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) сообщила о небольшой аварии с участием транспортных средств миссии и Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в социальной сети Facebook.

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"Небольшая дорожно-транспортное происшествие произошло с участием транспортного средства СММ и ВСУ между Карловкой и Орловкой в четверг, 12 октября, в 11:30. Никто не пострадал. Патруль СММ продолжил движение в соответствии с планом", - говорится в сообщении.