Боевики не разрешили патрулю ОБСЕ проехать через блокпост в Верхнешироковском

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что контролируемые Россией боевики не позволили патрулю проехать через блокпост в Верхнешироковском. Об этом сообщается в отчете миссии с 19:30 9 октября до 19:30 10 октября, который сегодня опубликован на сайте ОБСЕ.

«Человек в одежде военного типа на блокпосту, расположенном к западу от подконтрольного «ДНР» с. Верхнешироковское (быв. Октябрь, 29 км северо-восточнее Мариуполя), остановил патруль СММ и не разрешил ему проехать через блокпост. Миссия сообщила об этом СЦКК», - говорится в отчете.

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«В тот же день вооруженные лица на том же блокпосту остановили другой патруль СММ, объяснив это «особой ситуацией по безопасности», сложившейся в двух населенных пунктах южнее. Миссия также проинформировала об этом СЦКК», - сообщили наблюдатели.

Как сообщал УНИАН, миссию ОБСЕ не пропустили через мост в Счастье из-за мин. Подобный инцидент происходит уже то 268 раз в 2017 году.