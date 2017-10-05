В центре Киева вандал разгромил памятные плиты в честь Небесной сотни (фото, видео)
Громя плиты мужчина кричал, что это "за Донбасс". Его уже задержала полиция.
В Киеве задержали вандала, который надругался над мемориалом на Аллее Героев Небесной сотни. Им оказался житель оккупированного Севастополя. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.
"Сегодня на Аллее Героев Небесной Сотни произошел преступный акт откровенного антигосударственного вандализма!
Патрульная полиция оперативно задержала урода! Эта рашистская дрянь - житель Севастополя, 1974 г.р. Сейчас он находится в отделении полиции, где следователи будут принимать решение о привлечении его к ответственности", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВандалы дважды атаковали памятник воинам АТО в Киеве в виде вонзенного в карту России меча (фоторепортаж)
По словам корреспондента LB.ua, злоумышленник при этом кричал, что это "за Донбасс". Задержанного отвезли в Печерское райуправление полиции. На месте работает следственно-оперативная группа.
Шкиряк добавил, что задержанному следователи Национальной полиции инкриминируют совершение преступления по ч 1. ст.194 (Умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины
По словам советника МВД, ему грозит 3 года тюрьмы.
В то же время, как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины задержанный последнее время жил в Севастополе, но является уроженцем Луганщины.
"Мужчина в последнее время жил в г. Севастополь, а сегодня прибыл из Крыма", - заявили в полиции.
Гранитные плиты в память о погибших на Майдане были установлены возле цветочных часов еще в 2014 году.
Как сообщал УНИАН, в польском Жешуве вандалы разрисовали консульство Украины. На здании консульства вандалы написали на польском языке: "Украина - ОУН-УПА", а рядом с гербом Украины нарисовали свастику и виселицу.