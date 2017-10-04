Свастика и виселица: в польском Жешуве вандалы разрисовали консульство Украины (фото)

12:47, 04 октября 2017
Происшествия
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На здании консульства вандалы написали на польском языке: "Украина - ОУН-УПА", а рядом с гербом Украины нарисовали свастику и виселицу.

Rzeszow-news

В польском городе Жешуве на здании консульства вандалы написали на польском языке: "Украина - ОУН-УПА", "Waffen SS Galitzien", рядом с гербом Украины нарисовали виселицу и надпись Raus (на нем. языке "прочь"), свастику и надпись на русском "нет". Об этом сообщает издание Rzeszow-news.

Правоохранители уже расследуют этот инцидент / Rzeszow-news

По информации издания, инцидент произошел в субботу вечером, 30 сентября. Люди, живущие вблизи места происшествия, видели, как неизвестный мужчина примерно 30-ти лет разрисовывал консульство. Люди призывали, чтобы он перестал это делать, но тот не обращал на замечания.

Правоохранители уже расследуют этот инцидент. 

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Как сообщал УНИАН, ранее в Гданьске трое поляков избили украинца из-за его национальности.

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