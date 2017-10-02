Катастрофа Ан-12 в Конго: самолет с украинцами на борту перевозил боеприпасы (фото, видео)
13:47, 02 октября 2017Происшествия
178 0
Боеприпасы детонировали в течение нескольких часов после падения Ан-12.
Самолет, который разбился в Конго с украинцами на борту, перевозивший боеприпасы
Самолет с украинцами на борту, который разбился в Конго, перевозил боеприпасы. Они детонировали в течение нескольких часов после падения самолета.
Читайте такжеКатастрофа Ан-12 в Конго: в МИД выясняют информацию о гибели украинцев
Это усложнило спасательную операцию. По уточненной информации, на борту находилось 11 человек, не выжил никто. Известно, что летчики-украинцы работали в Африке по контракту.
Как сообщал УНИАН, в Конго 30 сентября разбился военный самолет Ан-12 с 11 членами экипажа на борту. Очевидцы утверждали, что самолет загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter