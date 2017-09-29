В Хмельницкой области в результате падения военного самолета погибли двое пилотов

13:42, 29 сентября 2017
Происшествия
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Согласно данным, речь идет об учебно-военном самолете Л-39.

Под Хмельницким упал военный самолет / фото dumskaya.net

В Хмельницкой области вблизи села Берегели Красиловского района сегодня в результате падения военного самолета погибли двое пилотов. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник в Хмельницкой ОГА.

Речь идет об учебно-военном самолете Л-39.Самолет упал на кукурузное поле, находящееся в километре от автомобильной дороги государственного значения.

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На место происшествия выехали спасатели, а также руководство воинской части, базирующейся в Староконстантинове Хмельницкой области.

Сейчас сотрудники Министерства обороны Украины выясняют причины трагедии.

По данному факту военная прокуратура открыла уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, падение самолета произошло примерно в 20-30 км от Хмельницкого.

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Новость в сюжете: Падение военного самолета под Хмельницким
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