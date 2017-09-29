Под Хмельницким упал военный самолет (дополнено)

Сегодня примерно в 20-30 км от Хмельницкого в районе поворота на город Красилов упал военный самолет.

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При аварии погибли двое пилотов. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник в Хмельницкой ОГА. По его данным, речь идет об учебно-тренировочном самолете Л-39.

Как сообщают местные сайты, катастрофа произошла в селе Берегели Красиловского района

На место происшествия выехали спасатели, а также руководство воинской части, базирующейся в Староконстантинове Хмельницкой области.

Проводятся следственно-оперативные действия. Подробности чрезвычайного происшествия устанавливаются.