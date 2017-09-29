Падение самолета под Хмельницким: в ВСУ подтвердили гибель двух пилотов, проводился учебный полет
Пока причины авиакатастрофы под Хмельницким выясняются.
В результате катастрофы самолета Л-39 в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области погибли двое пилотов. Эту информацию подтвердили в командовании Воздушных Сил ВСУ.
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"Сегодня, 29 сентября, в 12:21 во время выполнения учебного полета потеряна связь с самолетом Л-39 в районе населенного пункта Староконстантинов. В результате авиационной катастрофы двое пилотов погибли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, также на место происшествия выехала комиссия командования Воздушных Сил ВСУ для выяснения обстоятельств, проводятся следственно-оперативные действия.
Как сообщал ранее УНИАН информированный источник в Хмельницкой ОГА, на Хмельнитчине сегодня при падении военного самолета погибли двое пилотов.