Траур в Херсоне: обнаружено тело третьего погибшего при пожаре ребенка

В Херсоне на месте пожара, который произошел в двухэтажном жилом доме сегодня утром, найдено тело третьего погибшего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Херсонской области.

Читайте такжеСуд арестовали ответственную за пожарную безопасность в детском лагере "Виктория"

«Сегодня утром в областном центре произошел страшный пожар, в котором погибла молодая 25-летняя женщина со своими тремя детьми. Пожар был локализован в 07:00. И в тот момент пожарные обнаружили тела матери и двух ее детей. Тело 5-летней дочери в 12:40 пожарные нашли на балконе в ходе разбора конструкций здания», - говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что в результате пожара получил ожоги муж погибшей женщины и травмы одна из жильцов многоквартирного дома и спасатель во время эвакуации людей со второго этажа.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Херсоне произошел пожар в двухэтажном жилом доме, в результате которого погибли три человека, в числе которых двое детей. Еще двое пострадавших были госпитализированы. Также сообщалось, что спасатели искали тело еще одного погибшего ребенка.

Двоим погибшим детям біло 7 лет и 1 год. В результате пожара уничтожены 11 квартир. В городе объявлен двухдневный траур.