Последняя атака РФ стала одной из самых тяжелых для украинского энергетического сектора за все время полномасштабной войны.

Последняя атака России стала одной из самых тяжелых для украинского энергетического сектора за все время полномасштабной войны, сейчас продолжаются восстановительные работы. Об этом в эфире телемарафона сказал первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов, рассказывая об атаке в ночь на 8 ноября.

"Враг наносил массированный удар именно баллистическими ракетами, которые чрезвычайно сложно сбивать. И такое количество прямых ударов по энергетическим объектам с начала вторжения трудно вспомнить. Из 45 ракет, которые были применены, 32 были баллистические. Враг изменил тактику и пытается наносить удары одновременно как по объектам генерации, так и по сетям систем передачи и систем распределения электроэнергии. И этот подход, к сожалению, затрудняет оперативное восстановление нормального питания и работы энергосистемы", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас постепенно энергетики стабилизируют работу системы, но на это нужно время. Он отказался назвать объем дефицита электроэнергии, но подчеркнул, что значительная часть генерации оказалась под ударами.

Некрасов подчеркнул, что самая сложная ситуация с энергоснабжением в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. "Там действует до трех очередей почасовых отключений одновременно", - сказал он. По его словам, в остальных регионах ограничения действуют до 2,5 очередей.

По его словам, наибольшая нагрузка на энергосистему происходит с 8 до 11 и с 16 до 20 часов, и тогда наибольший дефицит энергии.

Массированная атака РФ 8 ноября

Как сообщал УНИАН, в течение ночи на 8 ноября россияне выпустили по Украине более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что их целями были жилые дома, энергетика, инфраструктура

В Днепре россияне попали в жилой дом, где были убиты и ранены гражданские люди. Россия попала в 9-этажный жилой дом, в результате чего разрушены квартиры с 4-го по 6-й этажи.

Под ударом врага были также Полтавщина Кировоградщина, Харьковщина, Одесская область, Запорожье.

