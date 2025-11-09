Чиновник из администрации США объяснил, что увольнение будет действовать только год.

В Белом доме опровергли заявление Венгрии о том, что она якобы получила бессрочное освобождение от санкций США в отношении использования российских нефти и газа. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что после встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в пятницу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в Facebook, что его страна освобождена от санкций США в отношении РФ бессрочно.

"Премьер-министр четко высказался. Он договорился с президентом США о том, что мы получили бессрочное освобождение от санкций. Санкции на поставки нефти и газа в Венгрию не будут применяться бессрочно", - сказал глава венгерского МИД.

Видео дня

Но, как отметило Reuters, чиновник Белого в субботу в электронном письме к агентству объяснил, что освобождение действует в течение только одного года.

Также представитель администрации США рассказал, что Венгрия должна диверсифицировать свои закупки энергоносителей и обязалась покупать американский сжиженный природный газ по контрактам на сумму около 600 миллионов долларов.

Переговоры Трампа и Орбана: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, еще до встречи с Трампом Орбан объяснял, как будет оправдывать зависимость Венгрии от российской нефти. По его словам, поскольку Венгрия не имеет моря, то прямые морские перевозки невозможны, а следовательно, страна зависит от сухопутных трубопроводов, по которым могут поступать энергоносители. Мол, если Венгрия не адаптируется к ситуации, которая возникла в результате введения американских санкций против нефтяных компаний РФ, у нее не будет энергии. Он планировал "заставить американцев понять это", чтобы "получить какое-то освобождение от санкций США" в отношении импорта энергоносителей из России.

После переговоров с Трампом Орбан заявил, что США освободили Венгрию от санкций в отношении российских нефти и газа. "В Венгрии по-прежнему будут самые низкие цены на энергоносители. В случае с "Турецким потоком" и трубопроводом "Дружба" им был предоставлен иммунитет от санкций. Это общее и бессрочное исключение", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: