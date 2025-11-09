Это один из крупнейших сохранившихся образцов времен римской оккупации Британии, и он доступен для посещения круглый год.

Рядом с крупным городом Сайренсестер находятся земляные руины гигантского амфитеатра, который в период расцвета был одним из крупнейших римских амфитеатров в Британии.

История амфитеатра

Сооружение было построено в начале II века н. э., когда Сайренсестер был известен как римский город Кориниум и уступал по размерам и численности населения только Лондону. Этот амфитеатр мог вместить до 8000 зрителей.

В современной Британии Сайренсестерский амфитеатр считается одним из крупнейших сохранившихся образцов времен римской оккупации острова. После ухода римской армии из Британии в 408 году н. э. жизнь в Сайренсестере быстро пришла в упадок.

Это привело к тому, что амфитеатр перестал быть местом развлечений, и в смелой попытке сохранить жизнь своего сообщества городские власти превратили знаменитое сооружение в крепость.

Вдоль южной стороны здания был вырыт ров, а входы в него сузились. Однако эти усилия, похоже, оказались тщетными, поскольку к 577 году н. э. крепость, считавшаяся Сайренсестером, была захвачена саксами. Амфитеатр после этого оставался заброшенным в течение нескольких столетий.

Архитектура и конструкция

В отличие от круглых амфитеатров в Силчестере и Дорчестере, амфитеатр Сайренсестера имел овальную форму со входами на каждом конце длинной оси сооружения.

Обширные земляные валы, единственное, что осталось от некогда величественного сооружения, вмещали ряды деревянных сидений, построенных на террасных стенах из сухого камня. Предполагается, что внутри здания также была стоячая зона для зрителей. Только зрительные места амфитеатра могли вместить около 8000 человек — цифра, не сильно отличающаяся от всего населения Кориниума того времени (примерно 10 тыс.).

Стена отделяла зрителей от арены, которая была засыпана песком и мелким гравием. Во время более поздней реконструкции по обе стороны от внутреннего конца входа были построены два небольших помещения. Судя по всему, одно из них было посвящено Немезиде, богине, часто почитаемой в амфитеатрах Римской империи.

Как добраться

Осмотреть амфитеатр Сайренсестера можно бесплатно. Однако посетителям следует учитывать, что некоторые участки площадки неровные, что делает их непригодными для посетителей в инвалидных колясках.

Владельцы собак могут приводить своих питомцев в Сайренсестерский амфитеатр, при условии, что они будут на поводке. Бесплатная парковка доступна на восточной стороне Котсуолд-авеню, а магазины, туалеты и пункты питания находятся в близлежащем центре Сайренсестера.

