Ракеты стали более маневренными и это усложняет их сбивание.

Россия занимается модернизацией своих воздушных средств нанесения поражения, в частности, ракет "Искандер" и "Кинжал".

Об этом в эфире Раидо NV сказал генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 годов), основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

"Они модернизировали свои баллистические ракеты "Искандер" и "Кинжал", модифицировали программное обеспечение, что позволило выполнять задачи на маршрутах и маневры стали более эффективными, что значительно усложнило действия наших зенитно-ракетных комплексов", - рассказал он.

Видео дня

Романенко добавил, что у Украины таких комплексов немного. По его словам, Германия за последнюю неделю предоставила еще 2 комплекса, также есть наработки с Францией в этом вопросе.

Эксперт напомнил, что президент США Дональд Трамп обещал Украине 18 батарей и если это произойдет, то не раньше весны 2026 года.

Романенко подчеркнул, что РФ изучает, где у Украины нет средств противоракетной обороны и там сосредотачивает удары баллистики.

Эксперт отметил, что россияне чаще начали поднимать в воздух МиГ-31, что, вероятно, связано с тем, что они обучают пилотов применять ракеты. При этом он добавил, что состояние бомбардировщиков у россиян довольно плохое, в частности, их ресурс уменьшается, запчасти уже не могут производить.

Воздушные атаки россиян

Как сообщал УНИАН, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский отмечал, что РФ начала применять много ракет, в частности, баллистических. Силам обороны их стало сложнее сбивать из-за модернизации и "пируэтов", к которым ракеты прибегают в воздухе.

В частности, ракеты могут резко изменить траекторию вправо или влево, и выпускают специальные приманки для ракет перехвата. Именно из-за этих изменений перехватить такую ракету достаточно сложно.

