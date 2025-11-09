Вы собственными глазами увидите, как хрупкий черенок постепенно превращается в роскошный цветущий куст.

Хризантемы – настоящее украшение осеннего сада. И неспроста: эти яркие цветы чуть ли не единственные радуют глаз в преддверии зимы. Многие, кто только начинает иметь дело с цветоводством, интересуются, как размножить хризантемы мультифлора. Этот популярный низкорослый сорт, известный также как "шаровидные" хризантемы, можно рассаживать поздней осенью и весной.

Как размножить хризантемы осенью – что надо иметь под рукой

Чтобы развести хризантемы, опытные садоводы чаще всего используют два метода – разделение куста и черенкование. Остановимся подробнее на втором, поскольку он дает возможность без особого труда и затрат с одного куста цветов получить много здоровых саженцев. Если вы будете знать, как размножить хризантемы черенками, и сделаете все правильно, то весной у вас будет возможность поделиться молодыми кустиками с друзьями.

Позаботьтесь о том, чтобы было светлое помещение, в котором зимой температура держалась бы на уровне 16-18 °C. Именно в таких условиях должны храниться укоренившиеся саженцы.

Видео дня

Мы распишем подробную инструкцию, как размножить хризантемы в домашних условиях, но прежде, чем приступать к делу, подготовьте все, что вам при этом понадобится.

Во-первых – куст цветов, который вы хотите развести. Это может быть растение, посаженное в вашем саду или купленное в горшке в цветочном магазине. Во-вторых, нужен контейнер высотой не менее 15 см, в который вы будете высаживать черенки. Или это могут быть отдельные стаканчики объемом около 0,5 л. И контейнер, и стаканчики должны иметь дренажные отверстия.

Также следует позаботиться о наличии почвенного субстрата – для укоренения хризантем подойдет универсальная смесь. К ней целесообразно добавить немного песка или вермикулита. Чтобы отделять черенки, вам пригодятся ножницы, которые нужно обработать спиртом, и прозрачная пленка, чтобы накрыть высаженные растения.

Как размножить шаровидные хризантемы – пошаговая инструкция

Расскажем вам подробно, как развести хризантемы мультифлоры. Для успеха важно придерживаться инструкции, а также помнить об условиях ухода за черенками, а потом уже и за укоренившимися растениями.

Емкости для высадки наполните грунтовой смесью, не досыпая до верха 1-1,5 см. Землю слегка утрамбуйте и увлажните. На взрослом кусте найдите молодые зеленые веточки высотой 10-15 см. Желательно, чтобы они не расцвели. Срежьте их продезинфицированными ножницами. Длина черенка должна быть 5-7 см – из одной длинной веточки может получиться 2 заготовки. Бутон, нижние листья и пасынки удалите. Если сверху есть большие листья – обрежьте их наполовину. Черенки углубляйте в почву до нижних листьев. Если высаживаете в контейнер – делайте расстояние между черенками 5 см. Сделайте для высаженных растений своеобразную мини-теплицу, накрыв их сверху пленкой. Стаканчики можно накрыть прозрачными стаканчиками. Поставьте емкость с черенками в притененное помещение с температурой 18-20 градусов. Следите, чтобы почва была влажной. Через 2-3 недели они должны пустить корни – об этом будет свидетельствовать появление новых побегов в пазухах листьев. Если хризантемы прорастали в контейнере, через 1,5-2 недели их нужно пересадить в отдельные горшки и разместить в светлом помещении с температурой 16-18 °C.

К весне у вас будут готовы молодые кустики хризантем, которые можно будет высадить в открытый грунт или оставить в горшках. Они будут быстро расти, формировать пышную крону и при правильном уходе осенью порадуют вас цветами.

Как размножить хризантемы весной

Высадку черенков можно перенести на весну, но позаботиться о посадочном материале все равно нужно осенью. Кратко расскажем, как размножить хризантемы весной. Поздней осенью перецвелый куст выкопайте, удалите стебли и поместите в подготовленный вазон. Перенесите его в темное место с температурой 5-6 °C, где он будет храниться до весны.

Ориентировочно за месяц до высадки черенков маточный куст перенесите в светлое теплое помещение, щедро его поливайте. Отросшие черенки высаживайте в горшки или контейнеры таким образом, как описано выше. Когда они укоренятся, их можно будет пересадить на клумбу или в отдельные большие горшки.

Вас также могут заинтересовать новости: