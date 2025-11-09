Романенко также объяснил, почему удары Украины по целям на территории РФ становятся более эффективными.

В последнее время россияне делают акцент на применении баллистических ракет для ударов по территории Украины.

Об этом в эфире Радио NV сказал генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 годов), основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

"После операции "Паутина" уменьшился потенциал применения стратегической и дальней авиации врага", - пояснил он и добавил, что это привело к уменьшению ударов по Украине российскими стратегическими крылатыми ракетами воздушного базирования класса "воздух-земля" Х-101.

Видео дня

"Хотя в последнее время россияне делают акцент на баллистические ракеты", - сказал Романенко.

Говоря об ударах по территории России, эксперт подчеркнул, что Украина пытается нанести больше вреда военной экономике страны-агрессора, которая работает на обеспечение вооруженных сил, в частности, горюче-смазочными материалами, но от этого страдают и гражданские, поэтому увеличивается количество тех, кто уже заявляет, что устали от войны.

Романенко отметил, что украинские ракеты вместе с дронами бьют по военным объектам не только на территории оккупированного Крыма, но и РФ.

"За счет этого эффективность ударов повышается. Уже неделю страна бьет успешно по объектам в глубине РФ", - сказал он.

Романенко также отметил, что пока Украина ждет разрешения от партнеров бить их вооружением по целям вглубь РФ, в то же время постепенно маштабирует производство собственных ракет и ракетных дронов:

"Сочетание применения этих средств приводит к поднятию эффективности поражения объектов врага".

Удары по РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 ноября в Воронеже была объявлена ракетная опасность, под ударом была местная ТЭЦ. Жители Воронежа сообщали, что слышали по меньшей мере 4 взрыва, в результате которых в городе исчезла электроэнергия.

Воронежская ТЭЦ-1 входит в состав АО "РИР Энерго", и является крупнейшим поставщиком тепловой энергии для жилых домов и крупных предприятий города. В частности, она питает четыре района города и более тысячи предприятий.

Вас также могут заинтересовать новости: