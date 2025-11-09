Этот чай не только снижает давление после того, как его выпить, но и укрепляет сосуды на перспективу.

С высоким кровяным давлением, или гипертонией, сталкивается почти половина взрослого населения. Это означает, что у этих людей увеличивается риск сердечных заболеваний и инсульта. Наряду с лекарствами существенную роль в контроле давления играет образ жизни, в частности ежедневные привычки, пишет EatingWel.

По словам автора статьи Виктории Виттингтон, которая имеет опыт работы зарегистрированным диетологом, сертифицированным персональным тренером и сертифицированным консультантом по интуитивному питанию, одной из таких привычек является употребление зеленого чая. Она привела мнения экспертов по питанию о том, как этот напиток влияет на кровяное давление.

Зеленый чай расслабляет кровеносные сосуды и улучшает кровообращение

Уиттингтон пишет, что польза зеленого чая для сердца и артериального давления связана с антиоксидантными соединениями в его составе, которые называются катехинами. Эти полифенолы помогают кровеносным сосудам оставаться гибкими и открытыми.

"Одно соединение, в частности, эпигалокатехина галлат (EGCG), повышает уровень оксида азота и способствует вазодилатации, помогая вашим кровеносным сосудам расслабиться. Когда сосуды расслабляются - артериальное давление снижается. Этот кратковременный эффект поддерживает более плавное кровообращение", - цитирует издание зарегистрированного диетолога-нутрициолога Бесс Бергер и при этом ссылается на научное исследование, вышедшее в 2029 году в журнале MDPI.

По мнению доктора философии питания и зарегистрированного диетолога Цяньчжи Цзян, хотя катехины являются одним из важных полифенолов в зеленом чае, снижение артериального давления, вероятно, объясняется комбинацией всех растительных соединений, которые содержит этот напиток.

Зеленый чай помогает защитить артерии от повреждений

С одной стороны зеленый чай помогает кровеносным сосудам расслабиться в определенный момент, о чем говорилось выше, а с другой его еще большее преимущество заключается в том, как он защищает их долгосрочно. В статье отмечается, что те же полифенолы с антиоксидантными свойствами, вероятно, защищают артерии от оксидативного стресса и легкого воспаления, которые являются движущими силами медленного повреждения, ведущего к повышению кровяного давления с возрастом. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в 2020 году на страницах ScienceDirect.

"Катехины зеленого чая поддерживают здоровье кровеносных сосудов, уменьшая воспаление и улучшая их функционирование", - говорит зарегистрированный диетолог, нутрициолог Девон Голем.

Со временем, по ее словам, это может привести к большей гибкости артерий, которые легче расширяются и сжимаются, помогая вашему сердцу эффективно перекачивать кровь.

Автор подчеркнула, что здесь речь идет не об изменении артериального давления за одну ночь, а постепенный защитный эффект в долгосрочной перспективе.

Кофеин в зеленом чае может временно повысить кровяное давление

Хотя зеленый чай обычно содержит меньше кофеина, чем кофе, - около 30 миллиграммов в 225-граммовой чашке против 95 мг в той же порции кофе, он все равно является стимулятором, который может вызвать кратковременное повышение кровяного давления.

"Если у вас чрезмерная чувствительность к кофеину, зеленый чай может вызвать временное повышение кровяного давления сразу после его употребления", - говорит Бергер.

Впрочем, по его словам, этот эффект обычно исчезает в течение нескольких часов, поскольку организм метаболизирует кофеин.

Автор статьи пишет, что для большинства людей это свойство зеленого чая не отменяет его долгосрочных преимуществ для сердечно-сосудистой системы, которые, согласно исследованию, вышедшему в издание Medicine в 2020 году, перевешивают краткосрочное влияние кофеина.

Сколько зеленого чая следует пить ежедневно

Нет официальных рекомендаций относительно того, сколько зеленого чая следует пить для улучшения кровяного давления.

"В большинстве исследований использовалось от трех до четырех чашек зеленого чая ежедневно, и большее снижение кровяного давления наблюдалось при более длительном употреблении - более трех месяцев", - пояснила Цзян.

Приготовление также имеет значение. По словам эксперта, большинство полифенолов зеленого чая высвобождается в течение первых пяти минут заваривания, поэтому, если дать чаю настояться несколько минут, вы получите максимальную пользу от каждой чашки.

Как зеленый чай взаимодействует с лекарствами от кровяного давления

Хотя заваренный чай в умеренных количествах в целом безопасен, концентрированные экстракты зеленого чая могут влиять на всасывание или метаболизм определенных лекарств. Исследования показывают, что зеленый чай может снижать эффективность некоторых лекарств от кровяного давления. Он также может взаимодействовать с другими препаратами для сердца или снижения холестерина, если принимать их одновременно. Однако эти эффекты более вероятны при употреблении большого количества чая или экстрактов зеленого чая, пояснила автор.

Она подчеркнула, что если вы принимаете лекарства от кровяного давления или холестерина, стоит проконсультироваться со своим врачом, прежде чем начинать пить зеленый чай.

Для всех ли безопасен зеленый чай

Для большинства людей несколько чашек зеленого чая в день вполне безопасны и даже полезны, но есть некоторые исключения.

"Кофеин может негативно влиять на беременных и кормящих женщин, детей и людей с тревогой, нарушениями сердечного ритма, судорогами, проблемами со сном и синдромом раздражённого кишечника", - говорит Голем.

Беременным и кормящим грудью женщинам она советует ограничить общее потребление кофеина до 200 мг в день (около двух чашек зеленого чая - в зависимости от крепости) или следовать указаниям врача.

Ранее УНИАН рассказывал, действительно ли 10 000 шагов в день помогут снизить давление. Отмечалось, что существует несколько причин, почему ходьба может положительно влиять на показатели артериального давления, в частности, она поддерживает здоровье сосудов и помогает справиться со стрессом.

