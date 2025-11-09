Если температура падает ниже 5-7 градусов, клещи впадают в спячку.

Зимой клещи не исчезают - они впадают в спячку, пережидая холод в листьях, почве или норах животных, но даже сильные морозы не способны их уничтожить. Как только потеплеет до +7-10 °C и возрастет влажность, клещи просыпаются и начинают искать пищу. Однако зимой укусы этих паразитов случаются редко. Почему - корреспонденту УНИАН рассказал Андрей Косин, специалист отдела коммуникаций и врач Киевского центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

Где живут клещи зимой?

Зимой они обычно прячутся и спят под листьями, в каких-то норах животных, глубоких местах. Под снегом, если он есть, тоже зимуют. А когда температура повышается, влажность повышается также, они начинают свою активность.

Видео дня

А когда они впадают в спячку?

Считается, что для активности клеща нужно от 5 до 10 градусов. В среднем берем 7-10. То есть, если температура падает ниже - они засыпают. Например, температура в том месте, где клещ уснул, может быть более прохладной, потому что это место не очень хорошо освещается солнцем и даже, если вокруг относительно тепло, у него в норе температура держится на уровне, при котором он продолжает спать.

Кусают ли клещи зимой и есть ли угроза от них в холодное время года?

Угрозы сейчас никакой нет. Более того, в нашей лаборатории, это, пожалуй, главный показатель. Потому что действительно приходят люди и приносят клещей на анализ, и за последний период - несколько месяцев - активных анализов на болезни мы не получали. Поэтому сейчас достаточно безопасно для людей и не надо беспокоиться по этому поводу.

Для того, чтобы клещу проснуться, чтобы куда-то прыгнуть - ему надо набраться силы. Потому что на зиму он собирает кровь и использует, чтобы питаться в спячке - поддерживать метаболизм. А вот когда теплая температура, он просыпается и начинает искать себе пищу - человека или животное, чтобы наесться. Но он достаточно ослаблен и количество этих клещей будет небольшое.

Учитывая теплые зимы, изменилось ли поведение клещей? При какой температуре они активны?

Мы все понимаем, что осенью и зимой клещи начинают засыпать, и где-то уже весной просыпаются, когда температура около 7-10° тепла. Но мы сейчас имеем процессию земного шара, и она переходит в период, когда температура становится теплее.

Кто-то называет это глобальным потеплением, но это такие волны, которые наша планета имеет периодически в своем жизненном периоде. Впрочем, когда температура зимой +7-10° в южных регионах или средней части Украины, может случиться так, что человек может попасть на клеща, и он может быть угрозой для него. Но это более казуистика. Во-первых, потому что когда мы ходим летом, люди, как правило, раздеты. Это короткая одежда, шорты, а зимой даже при плюсовых температурах люди ходят в зимней одежде.

Если люди пошли, например, в лес, а сейчас грибной сезон, и где-то там на поляне леса будет солнечно, и человек где-то сядет или ляжет в листья, возможно, клещ как-то попадет на одежду, а потом на кожу, но это единичные случаи. В холодные периоды у нас 1-2 обращения обычно бывает.

Есть ли периоды, когда клещей нет вообще? Могут ли они погибнуть при сверхнизких температурах?

Опять же, если температура падает ниже 5-7 градусов, они впадают в спячку и не погибают даже при морозах.

У нас была температура -30, -20°, и они никуда не исчезли. У клещей достаточно хорошая защитная система, которая позволяет им пережить эти низкие температуры. Вот, например, некоторые бактерии могут жить много лет где-то в почве и потом подвергать людей опасности.

А сколько живет клещ?

Продолжительность жизни зависит от вида конкретного клеща. В среднем от нескольких месяцев до года. Некоторые виды могут жить и меньше месяца, а некоторые и до 3 лет, ожидая того, к кому можно присосаться.

Что делать, если укусил клещ

Нужно обратиться в травмпункт, чтобы место укуса посмотрел врач, у которого есть опыт вынимать клещей из кожи. Если вы можете самостоятельно это сделать, сделайте самостоятельно. Почитайте в интернете, там есть очень большое количество различных практик, как это можно делать.

Но лучше обратиться в медицинское учреждение, где есть специалисты, которые сталкиваются в своей практике с клещами, и они знают, как себя вести. Далее берете этого клеща, если есть подозрение, что он может быть инфицирован, и относите его в нашу лабораторию, мы сделаем анализ. От этого будут зависеть дальнейшие действия.

Сеть заполонили фотографии с нашествием насекомых на деревьях в Киеве, что вызвало беспокойство. Есть ли основания беспокоиться?

Это клопы, и они не влияют на человека, поэтому это не становится угрозой. Их большое количество могло быть зафиксировано в период миграции. Это обычное природное явление. Ничего экстраординарного в этом нет.

справка Андрей Косинов специалист отдела коммуникаций Киевского центра контроля. Андрей Косинов - специалист отдела коммуникаций Киевского центра контроля. Занимается информационно-разъяснительной работой относительно тех или иных болезней и популяризирует здоровый образ жизни среди взрослых и детей. Читает лекции в университетах и школах на эту тематику. Также занимается проблемами вакцинации и гипертонической болезни.

Вас также могут заинтересовать новости: