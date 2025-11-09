Столтенберг также выразил мнение, что полномасштабную войну РФ против Украины можно было и не допустить.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг описал "болезненный момент", произошедший в феврале 2022 года, когда он отклонил просьбу президента Владимира Зеленского ввести бесполетную зону над Украиной.

Как пишет издание The New York Times со ссылкой на мемуары Столтенберга, он объяснил, что опасался, что их разговор может стать последним. Столтенберг отметил, что "было невероятно тяжело закончить тот телефонный разговор с Зеленским, зная, что его жизнь в опасности".

"Мы все опасались за жизнь Зеленского и его семьи. Он позвонил мне из бункера в Киеве, рядом с российскими танками. И сказал: "Я понимаю, что вы не отправите наземные войска НАТО, хотя я и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство. Не позволяйте российским самолетам, беспилотникам и вертолетам летать и атаковать нас"".

"Он также сказал: "Я знаю, что НАТО может это сделать, потому что вы уже делали это раньше"".

Столтенберг рассказал, что ответил Зеленскому:

"Этого не произойдет, потому что, если НАТО соберется закрыть воздушное пространство Украины, первым делом придется вывести из строя российские системы ПВО в Беларуси и России, поскольку мы не можем летать над украинским воздушным пространством... Если в воздухе окажется российский самолет или вертолет, мы должны будем его сбить, и тогда мы окажемся в состоянии полноценной войны между НАТО и Россией. А мы этого делать не хотим".

Он добавил, что тогдашний президент США Джо Байден также выступил против этого, заявив, что "мы не пойдем на риск третьей мировой ради Украины".

Отказ предоставить военно-воздушные силы был частью того, что Столтенберг назвал "противоречивым" подходом НАТО к оказанию помощи Украине.

Он добавил, что утром 24 февраля, когда произошло полномасштабное вторжение, все страны встретились в штаб-квартире НАТО и приняли два решения.

"Одно заключалось в том, чтобы усилить поддержку Украины. Второе - сделать все возможное, чтобы предотвратить выход этой войны за пределы Украины и превращение ее в войну между Россией и НАТО", - рассказал тогдашний генсек.

Поэтому, как отметил Столтенберг, НАТО приняло решение отправить Украине оружие и боеприпасы.

"Мы продолжаем поддерживать Украину и даем ей возможность дать отпор, но мы не готовы отправлять войска НАТО и напрямую участвовать в войне с РФ. И я по-прежнему считаю, что это правильный подход", - сказал он.

При этом бывший генсек признал, что помощь НАТО была "слишком малой и слишком запоздалой".

Он объяснил, что с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс, и до полномасштабного вторжения в 2022 году, НАТО практически не помогало Украине. "Мы боялись, что это спровоцирует Россию на вторжение. Но Россия все равно вторглась", - сказал Столтенберг.

Он высказал мнение, что если бы НАТО оказало Украине больше военной поддержки после аннексии Крыма Россией, полномасштабное вторжение 8 лет спустя можно было бы предотвратить.

Однако, Украина была не единственным испытанием для Столтенберга. В своих мемуарах он отметил, что когда Дональд Трамп впервые стал президентом США, то опасался распада альянса.

"На саммите НАТО в 2018 году, где Трамп фактически заявил о намерении выйти из альянса, я был обеспокоен тем, что стану генеральным секретарем, который будет курировать конец…", - поделился Столтенберг.

