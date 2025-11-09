Главная проблема украинских сил в Покровске — это блокирование Россией ключевых логистических цепочек.

Битва за Покровск приближается к решающей точке, и наблюдатели прогнозируют, что город скоро падет под натиском российских войск. Как отмечает DW, это будет иметь решающее значение для контроля над Донецкой областью Украины.

"Бомба замедленного действия"

Роб Ли, старший научный сотрудник Евразийской программы Американского института исследований внешней политики, заявил DW, что Покровск — это "большая серая зона".

"Очевидно, что российские диверсионные группы продвигаются вглубь города, на северо-запад и север", — сказал Ли. "Какую часть всей территории они контролируют, пока неясно". Он добавил, что за последнюю неделю Россия значительно увеличила численность своих войск в городе.

Видео дня

По разным оценкам, это может быть от 200 до 300 человек, а то и больше. "И чем больше солдат в городе, — сказал Ли, — тем сильнее Россия его контролирует".

Марина Мирон, научный сотрудник Центра военной этики и Департамента оборонных исследований Королевского колледжа Лондона, рассказала DW, что главная проблема украинских сил в Покровске — это блокирование Россией ключевых логистических цепочек:

"Украинские войска снабжаются беспилотниками, как воздушными, так и наземными, потому что ситуация очень опасная. Если вы не можете снабжать войска или эвакуировать раненых, это похоже на бомбу замедленного действия".

Судьба Покровска решена?

Полковник австрийских вооружённых сил Маркус Рейснер считает, что украинские вооружённые силы не покидают город по нескольким причинам.

Так, он заявил немецкому новостному каналу НТВ, что Украине необходимо обеспечить новую линию обороны за Покровском и Константиновкой. Он сказал, что Украина пытается выиграть время, остановив наступление России. При этом он предполагает, что Покровск уже фактически пал.

Два возможных сценария

По словам военных экспертов, если Украина потеряет Покровск, город станет центральной базой для российских войск в регионе. Это даст России контроль над районом с высотными зданиями и плотной застройкой, где можно будет разместить тысячи солдат. Украинским войскам, включая пилотов беспилотников, подразделения радиоэлектронной борьбы и разведки, придётся отступить в лесные массивы.

При этом аналитики обрисовали два возможных сценария, если украинские силы будут вынуждены покинуть Покровск:

"Либо Владимир Путин попытается представить это как победу России, чтобы договориться о переговорах с Украиной и Западом, либо взятие Покровска подтолкнет его к дальнейшему наступлению. Это означает, что целями могут стать другие города Донецкой области, такие как Краматорск и Славянск, а также соседняя Днепропетровская область".

Битва за Покровск - оценки экспертов

Издание ZDF писало, что битва за Покровск подходит к концу. Отмечалось, что россиянам обеспечила успех их инновационная тактика: враг нашел укрытие в руинах и атаковал оттуда украинские подразделения БпЛА, заставив их действовать с большего расстояния и ограничив тем самым их возможности.

При этом аналитики оценивают шансы Украины удержать Покровск оцениваются примерно как 50/50, однако в пользу России играет одно важное преимущество - численность, которая дает ей возможность проникать в город небольшими группами и удерживать "островки" позиций.

Вас также могут заинтересовать новости: