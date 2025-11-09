Некоторые двигатели найдены на свалке: Independent рассказал, из чего сделали 'Фламинго'

Пока Европа и США размышляют над тем, какое оружие дать Украине, страна продвигается вперед, разрабатывая свои ракеты и беспилотники.

Обведенная вокруг пальца Москвой, Украина в свое время отказалась от ядерного оружия и сильнейшей военной промышленности, доверившись Западу и Кремлю, а теперь стране пришлось бороться за свое существование.

Как говорится в материале Independent, 30 лет спустя, эта молодая страна, переосмысливавшая принципы ведения войны, оказалась втянута в мир фиктивного производства оружия, сочетая старые технологии с IT-ноу-хау, чтобы перестать зависеть от союзников.

Украинская ракета "Фламинго": из чего сделана

Крылатая ракета с дальностью полета 3000 км, максимальной скоростью 900 км/ч и полезной нагрузкой более тонны, которая применялась для ударов по глубокой территории РФ.

Ракета FP-5 "Фламинго" оснащена ракетой и прикрученным к ней турбовентиляторным реактивным двигателем советских времен. Некоторые из этих двигателей были найдены на свалках.

Преимущества "Фламинго"

Дальность полета вдвое больше, чем у американского "Томагавка", она несет вдвое больше взрывчатки и стоит примерно столько же.

Но его главное преимущество этой ракеты заключается в том, что она полностью находится в распоряжении ВСУ.

Великобритания и Франция на протяжении многих месяцев не разрешали Украине применять крылатые ракеты "Шторм Шэдоу" для ударов по целям вглубине РФ. А США ограничили возможности Украины по применению американских ракет ATACM против целей на территории России.

"Фламинго" Киев может запускать по любой цели по своему усмотрению.

Почему ракету назвали "Фламинго" и как ее применяют

Прототипы ракеты были окрашены в розовый цвет, чтобы их было легче возвращать после испытательных полетов.

Ракеты наносят удары по целям глубоко на территории РФ и предназначены для того, чтобы лишить Москву возможности вести войну против Украины.

Эффект от ударов ракетами "Фламинго"

Издание отметило, что удары по нефтеперерабатывающим заводам произвели ощутимый эффект. Россия временами теряла около 20% своих топливных мощностей, а цены на топливо взлетели на 10%.

Украина сосредоточилась на установках каталитического крекинга на нефтеперерабатывающих заводах – они в основном импортируются с Запада, и Россия из-за санкций не может их закупать.

Сколько Украина производит оружия

В условиях нестабильности поставок оружия с Запада, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина теперь производит около 60% собственного оружия.

"Когда к голове приставляют пистолет, ты не думаешь о стандартах, а думаешь: "Это должно работать"", – сказала технический директор компании Fire Point Ирина Терех, которая, помимо прочего, производит "Фламинго".

Она объяснила, что при разработке им было все равно, соответствует ли ракета стандартам НАТО.

"Нас волновало только то, насколько эффективно наше оружие будет на передовой, а не бумажная волокита. В результате мы смогли создать очень эффективное оружие", - констатировала Терех.

Какое оружие еще есть у Украины

Кроме "Фламинго", Fire Point производит беспилотники малой дальности FP1 и FP2, подобные "Шахедам". Первые часто использовались для атак на Россию вплоть до Москвы.

Вторые, несущие полезную нагрузку 150 кг, из-за своей взрывной силы ошибочно принимались за американские ракеты большой дальности.

Издание подчеркнуло, что их ценность заключается в дешевизне и быстроте производства. "Изготовление крыльев занимает пару часов, а фюзеляжа из смеси пластика и карбона - 30 минут", - детализировало издание.

Эти легкие аппараты склеиваются с помощью карбоновых принтеров, используют двигатели от газонокосилок и навигационные системы с открытым исходным кодом.

Терех настаивает, что денег на электронику оружия компания не жалеет, поскольку оно разработано для обхода российских систем глушения.

FP1 и FP2 стоят около $50 тыс. каждый. Для сравнения Украина оценивет стоимость современных "Шахидов" до $250 тыс. каждый. При этом, журналисты указали, что по независимым оценкам, стоимость российских беспилотников приближается к $80 тыс.

Дело в деньгах

Для Украины важна ценовая конкуренция. Евросоюз, крупнейший спонсор Киева, по меньшей мере в 9 раз превосходящий экономику РФ, а его покупательная способность - вчетверо.

"Союзники Украины могут превзойти Россию по расходам, если захотят, но пока им это не удалось", - подчеркнуло издание.

Возможности РФ и Украины

Журналисты написали, что сейчас война практически зашла в тупик и балансирует между превосходящими людскими ресурсами России и мотивацией и инновационностью Украины.

"У России были годы, чтобы подготовить вторжение в Украину. Оглядываясь назад, можно сказать, что этому способствовал крах украинской военной промышленности после обретения независимости в 1991 году", - написало издание.

Оружейные возможности Украины при СССР

На момент распада СССР Украина обладала третьим по величине арсеналом ядерного оружия. Она производила 30% всего вооружения СССР. Именно Украина производила одно из самых грозных оружий Кремля – межконтинентальные баллистические ракеты СС-18 "Сатана".

Киев также был центром производства противотанковых и зенитных ракет.

Современные возможности Украины

Украинская военная промышленность сейчас стоит всего миллиард долларов, но она растет очень быстро, взлетая, словно один из беспилотников украинской военной разведки, которые вырываются из земли и могут развивать скорость более 200 км/ч в вертикальном наборе высоты, чтобы противостоять российским "Шахедам".

"В разгар этой долгой войны, ощущается растущая уверенность в украинской военной промышленности. Этому способствовал быстрый рост и успехи на поле боя, а также осознание того, что Украина уже обладает самой мощной армией в Западной Европе, и что уроки, полученные в боях и в цехах, позволят Киеву стать доминирующей силой в будущем Европы", - написало издание.

"Нам всем нужно вырасти и построить свою собственную безопасность собственными руками", - отметила Терех.

Это означает прекращение зависимости от США.

"Работа в Украине научила нас тому, что нужно диверсифицировать деятельность и полагаться на себя. Необходимо рассчитывать на собственные ресурсы, и именно это должна делать и Европа", - констатировало издание.