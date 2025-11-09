Ночью зверь проходит большие дистанции по побережью в поисках пищи.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области удалось "поймать" на видео "санитара" природы - шакала, который ищет погибших птиц.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев. Он обнародовал видео, на котором можно увидеть, как шакал бродит по мелководью в поисках пищи.

"Шакал обыкновенный (Canis aureus) меньше по размеру волка, однако больше лисы. Ночью он проходит большие дистанции побережья Тузловских лиманов и Черного моря в поисках пищи", - рассказал ученый.

По его словам, сейчас в нацпарк "Тузловские лиманы" на зимовку из далекой тундры РФ уже прилетели белолобые гуси и краснокнижные казарки, и шакал последовательно ищет больных или погибших птиц, выполняя функции санитара.

Шакал обыкновенный: что известно

Шакал обыкновенный (золотистый) - вид семейства псовых, отряда хищных. Активно расселяется по крайней мере в последние 20 лет на север, и сейчас известен на большей части стран Восточной Европы до Эстонии включительно. Этот социальный хищник всеяден, потребляет все от плодов и насекомых до малых копытных. Длина головы и тела - 600-1060 мм, хвост - 200-300 мм, высота в плечах - 380-500 мм, вес - 7-15 кг.

Мех, как правило, довольно грубый и не очень длинный. Спинная область пестрая - черная и серая; голова, уши, бока и конечности рыжие или красновато-коричневые; низ бледно-имбирного или почти белого цвета, а кончик хвоста черный.

Шакал - строго ночной в районах обитания людей, но может быть частично дневным в других местах. Очень оппортунистичен в отношении пищи, пищей являются молодые газели, грызуны, зайцы, наземные птицы и их яйца, пресмыкающиеся, лягушки, рыбы, насекомые, и фрукты. Он не упускает мертвых животных при случае, но является хорошим охотником.

Основная социальная единица - пара и их потомство. Моногамия является правилом. Иногда прошлогодние молодые остаются в непосредственной близости от родителей и даже матери и ее нового потомства. Однако чаще один или два подростка остаются с родителями, воздерживаясь от размножения, и помогают в уходе за следующим поколением.

Другие животные "Тузловских лиманов"

Напомним, недавно в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) в фотоловушку попала раритетная птица - сова болотная. Охотясь на мышевидных грызунов, она остановилась на отдых на островке - напротив фотоловушки заповедника. Этот раритетный вид занесен в Красную книгу Украины.

У интересной "пришельца" на голове перышки в виде ушек. Однако это не настоящие уши, а скорее украшения, подаренные природой. Настоящий слуховой аппарат имеет вид расширенных трубок, спрятанных под оперением по бокам головы.

