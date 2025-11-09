Он предупредил о проблемах с логистикой на левобережье реки Оскол.

Российские оккупанты усиливают давление на позиции украинских военных в Харьковской области, там сейчас большие проблемы с логистикой. Об этом сообщил в своем тг-канале военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Так, он предупредил, что на левобережье реки Оскол есть большие проблемы с логистикой, начиная от Купянского до Лиманского направления.

"Если внимательно посмотреть на карту, можно увидеть проблемы, о которых сейчас громко не говорят, но скоро будут говорить", - подчеркнул военный.

Война в Украине - что происходит на фронте

Ранее командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Сухопутных войск ВСУ Юрий Федоренко заявил, что Силы обороны достигли успехов в районе Купянска Харьковской области. Однако бои там остаются очень тяжелыми.

В ISW отмечают, что россияне продолжили наступательные операции на севере Сумщины, однако продвинуться им не удалось. Отмечается, что оккупанты несут огромные потери вблизи Безсаловки из-за высокого уровня дезертирства и отсутствия надлежащей подготовки, связи и радиосвязи.

Между тем издание DW пишет, что битва за Покровск приближается к решающему моменту, и наблюдатели прогнозируют, что город скоро падет под натиском российских войск.

При этом аналитики обрисовали два возможных сценария, если украинские силы будут вынуждены покинуть Покровск. Путин либо попытается представить это как победу России, чтобы договориться о переговорах с Украиной и Западом, либо взятие Покровска подтолкнет его к дальнейшему наступлению на Краматорск и Славянск, а также соседнюю Днепропетровскую область.

