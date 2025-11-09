В сети пишут, что в ТЭЦ попали три ракеты.

В ночь на 9 ноября в Воронеже была объявлена ракетная опасность, под ударом была местная ТЭЦ. Жители Воронежа сообщали, что слышали по меньшей мере 4 взрыва, в нескольких районах пропадало электричество.

Отмечается, что Воронежская ТЭЦ-1 входит в состав АО "РИР Энерго", ее установленная электрическая мощность — 378,3 МВт, тепловая мощность — 1389,3 Гкал/час. Эта теплоэлектроцентраль – крупнейший поставщик тепловой энергии для жилых домов и крупных предприятий города. Станция обеспечивает тепловой энергией четыре района города, а также более тысячи предприятий, в том числе крупнейший воронежский завод – "Воронежсинтезкаучук".

Позже российское Минобороны в своей сводке сообщило, что в ночь на 9 ноября 43 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 1 БПЛА — над территорией Ростовской области.

Видео дня

Воронеж, где была ракетная атака на местную ТЭЦ, в сводке ведомства не упоминается.

Местные власти также первоначально не комментировали атаку, однако позже губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что "на одном из коммунальных объектов возникло возгорание". В некоторых домах наблюдались колебания температуры центрального отопления и отсутствовала электроэнергия, добавил он.

Последствия атаки

Также в сети распространяются кадры из Воронежской ТЭЦ-1, на которой видны серьезные повреждения в результате удара – разбиты окна, а также, по сообщению автора видео, повреждена крыша.

Как пишет тг-канал Exilenova+, в 4:25 в ТЭЦ попали три ракеты: одна - во внешнюю сторону котельной №1, вторая – пробила крышу и разрушила основу здания, третья, вероятно, попала в здание теплогенерации с турбинами.

"По имеющимся данным, две ракеты попали в здание с котлами, где расположены котлы-утилизаторы, парогенераторы, теплообменники и паровые турбины. Именно они работают в связке с газотурбинными модулями LM6000 PD Sprint, производящими первичную электроэнергию", - отмечается в сообщении.

Также указывается, что энергоблок новый – строительство завершено в 2019 году, после чего он стал одним из самых современных в регионе.

Также, согласно фото с места удара, одна из ракет пробила крышу и попала в центральную часть котельной, где расположено основное теплотехническое оборудование.

Удары по России - новости

В ночь на 4 ноября дроны атаковали несколько российских регионов. Среди атакованных объектов был нефтехимический завод в республике Башкортостан.

Также взрывы прогремели в городе Кстово Нижегородской области РФ, в результате чего загорелась промзона в районе НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимического завода.

А в конце октября Силы обороны поразили Брянский химический завод ракетами Storm Shadow.

Вас также могут заинтересовать новости: