Владимиру Симонову было 68 лет.

Российский актер театра и кино Владимир Симонов, который известен по фильмам "Граница. Таежный роман" и "Ржевский против Наполеона", умер. Ему было 68 лет.

Как пишут росСМИ, официальную причину смерти пока не называют. Однако отмечается, что с прошлого года он страдал от гипертонической болезни с поражением сердца.

Что известно о Владимире Симонове и его позиции относительно войны в Украине

Владимир Симонов активно играл в фильмах и сериалах. Самые известные из них - "Одиноким предоставляется общежитие", "Граница. Таежный роман", "Каменская" и "Бальзаковский возраст, или все мужчины сво...".

Видео дня

Актер открыто не высказывал свою позицию относительно полномасштабного вторжения России и территорию Украины. Однако известно, что мужчина ездил на съемки в оккупированный Крым и был в базе "Миротворца" за сознательное незаконное нарушение государственной границы нашей страны. А в этом году получил награду от диктатора - "Орден Почета".

Напомним, ранее стало известно, что в РФ умер телеведущий Юрий Николаев. Ему стало плохо у себя дома, позже 76-летнего мужчину госпитализировали.

Вас также могут заинтересовать новости: