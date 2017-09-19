В результате крупного пожара в Херсоне погибла женщина и трое ее детей

В ночь на 19 сентября в жилом доме в Херсоне полностью сгорели 11 квартир. Погибли мать и трое детей. Их отец госпитализирован с сильными ожогами, написала в Facebook и. о. управделами Херсонского горсовета Катерина Гандзюк.

По ее данным, женщине было 25 лет. Детям - 7 и 5 лет и 1 год.

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При пожаре и его тушении также пострадали еще одна женщина и спасатель. В городе объявлен двухдневный траур.

По данным ГСЧС, произошло возгорание кровли 2-этажного жилого дома на площади более 200 кв. м с последующим распространением огня на второй этаж. В 07:00 подразделениями ГСЧС пожар был локализован. К тушению пожара были привлечены 25 человек личного состава и 7 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в ночь на 16 сентября произошел пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория", погибли трое детей.