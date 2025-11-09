Чтобы продвигаться в городе, россиянам приходится жертвовать огромным количеством своих солдат.

Российские войска продвигаются на юге Покровска, несмотря на рост количества их жертв. Об этом рассказал украинский солдат Андрей в комментарии изданию Радио Свобода.

Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов тоже заявлял, что российские войска проникли на южную окраину города, пытаясь создать плацдарм для дальнейшего продвижения.

"Они (российские войска, - ред.) используют невероятное количество личного состава. Но опять же, бригада ежедневно уничтожает десятки россиян. За последние четыре месяца мы убили или ранили около 2000 российских солдат", - сказал Андрей.

Издание отметило, что российская армия, пытаясь штурмовать Покровск и соседний Мирноград, пытается захватить ключевые пути, ведущие вглубь Донецкой области, и открыть путь в Днепропетровскую область.

"Хотя будущее линии фронта в Донецкой области остается неопределенным, Москва, похоже, достигает по крайней мере одной из своих целей. Благодаря комбинированным ударам беспилотников и ракет по городам, Россия обезлюживает прифронтовые районы, оставляя своим войскам более простой путь через в значительной степени заброшенные города с минимальным сопротивлением гражданского населения", - говорится в статье.

Что касается Покровска, бывшего промышленного города с населением 60 000 человек, большинство из которых выехали, то некоторые военные аналитики все же сомневаются, что Россия сможет быстро его захватить и продвинуться к соседним городам.

Украинский военный эксперт Алексей Гетьман рассказал изданию, что, несмотря на достаточно сложную ситуацию, Силы обороны все еще имеют подготовленные опорные пункты к западу от города, что позволит им отражать дальнейшие российские атаки.

"Никаких "дверей" или "путей" в Славянск или Краматорск это не открывает. Это чушь, которую распространяет российская пропаганда", - подчеркнул Гетьман.

Ситуация в Покровске

Как сообщал ранее УНИАН, момент падения Покровска близок. По мнению военных экспертов, с которыми общалось издание DW, если Украина потеряет город, он станет центральной базой для российских войск в регионе. Это даст России контроль над районом с высотными зданиями и плотной застройкой, где можно будет разместить тысячи солдат. Украинским войскам, включая пилотов беспилотников, подразделения радиоэлектронной борьбы и разведки, придется отступить в лесные массивы.

CNN также писало, что Россия близка к захвату Покровска. Один боец рассказал, что приказа на отступление нет, однако все понимают неизбежность падения города. Солдаты опасаются, что попытка удержать его до последнего может повторить трагедии Бахмута и Авдеевки, когда запоздалое отступление привело к большим потерям.

В то же время в группировке войск "Восток" относительно ситуации в Покровске заявили, что Силы обороны Украины обнаруживают и уничтожают российских оккупантов в городе, а российские военные безуспешно пытаются инфильтрироваться на северные окраины населенного пункта. Там также отметили, что украинские военные зачищают от российских захватчиков дом за домом, в частности особое внимание уделяют выявлению и уничтожению российских экипажей БпЛА.

