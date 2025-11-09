В то же время китайские смартфоны ставят рекорды по объёму аккумуляторов.

Уже давно заметно, что смартфоны китайских брендов получают огромные аккумуляторы по 6000-6500 мАч, а Apple и Samsung упорно держатся за куда скромнее цифры. Как оказалось, во всём виноваты авиационные правила безопасности.

Как заметил инсайдер Ice Universe, ограничения по ёмкости батарей напрямую связаны с нормами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Согласно актуальным правилам на 2025 год, аккумуляторы не требуют дополнительной сертификации при перевозке, если их энергоёмкость не превышает 20 Втч.

Чтобы перевести привычные мАч в ватт-часы, нужно разделить значение на тысячу и умножить на номинальное напряжение батареи, обычно 3,7 В. Например, у Galaxy S25 с аккумулятором на 4000 мАч получится примерно 14,8 Втч, то есть в пределах безопасного лимита.

Если же ёмкость переваливает за этот порог, устройство автоматически попадает под категорию опасных грузов, а это уже дополнительные проверки, маркировка, сертификация и даже особая упаковка для авиаперевозки. Для компаний, массово поставляющих устройства в США и ЄС, такие сложности выливаются в миллионы долларов расходов.

Зато китайские производители вроде Xiaomi или Tecno или Infinix могут не переживать, их смартфоны в основном продаются на внутренних или региональных рынках, где авиационные ограничения гораздо мягче.

Ранее мы рассказывали, что новый Android-смартфон получит рекордную батарею 9000 мАч и зарядку 100 Вт. Также в стенах компании Xiaomi тестируется батарейка емкостью 10 000 мАч.

