Уже давно заметно, что смартфоны китайских брендов получают огромные аккумуляторы по 6000-6500 мАч, а Apple и Samsung упорно держатся за куда скромнее цифры. Как оказалось, во всём виноваты авиационные правила безопасности.
Как заметил инсайдер Ice Universe, ограничения по ёмкости батарей напрямую связаны с нормами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Согласно актуальным правилам на 2025 год, аккумуляторы не требуют дополнительной сертификации при перевозке, если их энергоёмкость не превышает 20 Втч.
Чтобы перевести привычные мАч в ватт-часы, нужно разделить значение на тысячу и умножить на номинальное напряжение батареи, обычно 3,7 В. Например, у Galaxy S25 с аккумулятором на 4000 мАч получится примерно 14,8 Втч, то есть в пределах безопасного лимита.
Если же ёмкость переваливает за этот порог, устройство автоматически попадает под категорию опасных грузов, а это уже дополнительные проверки, маркировка, сертификация и даже особая упаковка для авиаперевозки. Для компаний, массово поставляющих устройства в США и ЄС, такие сложности выливаются в миллионы долларов расходов.
Зато китайские производители вроде Xiaomi или Tecno или Infinix могут не переживать, их смартфоны в основном продаются на внутренних или региональных рынках, где авиационные ограничения гораздо мягче.
