Разработчик Microsoft поделился историей, как один символ смог сломать Windows

Символ "®" вывел из строя Bluetooth в операционной системе.

Баги Windows хорошо известны, тот же "Синий экран смерти", но, оказывается, в истории ОС были и другие забавные ошибки, например, однажды один юридический символ умудрился сломать Bluetooth-драйверы Windows.

Как недавно рассказал разработчик Microsoft Рэймонд Чен, история началась в 2006 году, когда компания выпустила Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000 - беспроводную мышь с дополнительными кнопками для управления презентациями.

Драйверы Bluetooth внутри Windows содержат особое упоминание этой модели прямо прописанное текстом в коде. Так обычно не делают, названия устройств берутся автоматически, но инженерам пришлось вмешаться вручную, потому что мышь неправильно передавала своё собственное имя.

Как говорит Чен, в названии устройства присутствовал символ зарегистрированного товарного знака: "®". Проблема в том, что мышь использовала устаревшую кодировку Windows-1252 вместо стандарта UTF-8. В результате Windows просто не могла корректно прочитать имя и отказывалась его распознавать.

Чтобы исправить ситуацию, инженеры добавили в драйвер специальную таблицу, где для "битых" устройств вручную прописали правильные имена. Там и осталась злополучная Presenter Mouse 8000.

