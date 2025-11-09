Стало известно, кто еще из украинских артистов получил награды.

Солист украинского хора "Гомін" Вадим Яценко, который стал звездой сети после исполнения хита "Цей сон", получил звание Заслуженного артиста Украины.

Почетную награду певец получил по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства, который отмечается сегодня, 9 ноября. Соответствующий указ уже опубликован на официальном сайте президента Украины.

Кстати, сам Яценко уже успел отреагировать на свое новое звание в Instagram. Мужчина опубликовал детское фото и добавил скриншот указа Владимира Зеленского.

Видео дня

"Заслуженный артист Украины", - написал солит хора "Гомін".

Кто еще из известных украинцев получил награду

К слову, Вадим не единственный, кто получил награду за весомый личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство. В списке также есть кинорежиссер, продюсер, актеры и многие другие известные украинцы.

Актер Григорий Бакланов получил звание Заслуженного артиста Украины

Актер Виктор Жданов стал народным артистом Украины

Певец-воин Мирослав Кувалдин и режиссер Антон Птушкин награждены орденом "За заслуги" III степени

Кинорежиссер Мстислав Чернов получил орден князя Ярослава Мудрого V степени

Хореограф Елена Коляденко получила орден княгини Ольги III степени.

Напомним, ранее солист популярного хора "Гомін" Вадим Яценко эмоционально высказался о мобилизации и бронировании.

Вас также могут заинтересовать новости: