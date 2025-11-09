Солист украинского хора "Гомін" Вадим Яценко, который стал звездой сети после исполнения хита "Цей сон", получил звание Заслуженного артиста Украины.
Почетную награду певец получил по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства, который отмечается сегодня, 9 ноября. Соответствующий указ уже опубликован на официальном сайте президента Украины.
Кстати, сам Яценко уже успел отреагировать на свое новое звание в Instagram. Мужчина опубликовал детское фото и добавил скриншот указа Владимира Зеленского.
"Заслуженный артист Украины", - написал солит хора "Гомін".
Кто еще из известных украинцев получил награду
К слову, Вадим не единственный, кто получил награду за весомый личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство. В списке также есть кинорежиссер, продюсер, актеры и многие другие известные украинцы.
- Актер Григорий Бакланов получил звание Заслуженного артиста Украины
- Актер Виктор Жданов стал народным артистом Украины
- Певец-воин Мирослав Кувалдин и режиссер Антон Птушкин награждены орденом "За заслуги" III степени
- Кинорежиссер Мстислав Чернов получил орден князя Ярослава Мудрого V степени
- Хореограф Елена Коляденко получила орден княгини Ольги III степени.
Напомним, ранее солист популярного хора "Гомін" Вадим Яценко эмоционально высказался о мобилизации и бронировании.