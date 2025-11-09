Сергей и Тимур уже успели посотрудничать.

В прошлом ведущий, а ныне волонтер и общественный деятель Сергей Притула заговорил о службе мужа-воина Маши Ефросининой.

Не секрет, что он много лет дружит с ведущей и ее семьей. А в новом выпуске подкаста "Гуртом та вщент" Притула дал ответ некоторым хейтерам, которые считают, что Тимур Хромаев "не воюет". Мужчина отметил, что избранник Ефросининой действительно служит и делает важные дела.

"Машеньки муж - Тимур, на войне с начала полномасштабного вторжения. Хотя, конечно, в обществе многие могут говорить: "Да блин, что он там воюет, да он определенно ряженый и так далее", - отметил Сергей.

Притула не стал вдаваться в подробности службы мужа телеведущей, но отметил, что уже сотрудничал с ним и ему есть за что его поблагодарить.

"Муж Марии был приобщен к разработке одной очень крутой системы, которая сейчас масштабируется. Она очень сложная в техническом плане. И у специалистов нашего фонда недавно на одном из направлений была встреча с большим представительством военных из разных родов войск и так далее. И тут Тимур Хромаев встает, говорит: "Эти типы знают, что делают, а мы с ними работаем". И, короче, окнул, и у нас сейчас лучше продвигается эта история. Поэтому передай мужу большое спасибо", - добавил Сергей.

Напомним, ранее исполнительница хита "Парова машина" впервые рассказала о своей мобилизации.

