Тыквенные семечки — хороший источник магния, цинка и железа. Однако эти минералы труднодоступны, когда семена цельные. Как пишет verywellhealth.com, диетологи советуют измельчать тыквенные семена перед употреблением – это принесет больше пользы организму, и на это есть 5 причин.

1. Вы будете усваивать больше минералов

Измельчение семян тыквы "обеспечивает пищеварительным ферментам лучший доступ к внутренней части семени, улучшая усвоение питательных веществ и способствуя более легкому пищеварению", — говорит диетолог Мишель Рутенштейн.

Семена тыквы также содержат фитиновую кислоту — "антинутриент", который может связываться с минералами и затруднять их усвоение, как показывают некоторые исследования. При этом измельчение семян тыквы, особенно в сочетании с замачиванием или обжаркой, может снизить уровень фитиновой кислоты и улучшить усвоение питательных веществ организмом, считает диетолог Джанель Коннелл.

2. Помогает организму усваивать белок и полезные жиры

Семена тыквы богаты растительным белком и полезными жирами, отмечают диетологи. При этом измельчение облегчает организму доступ к этим питательным веществам и их усвоение, что поможет вам дольше оставаться энергичными и сытыми.

3. Мягче для кишечника

Если цельные семечки иногда вызывают у вас вздутие живота или дискомфорт, измельчение может помочь, говорит Коннелл. Более мелкие частицы семечек легче проходят через пищеварительный тракт и реже вызывают раздражение.

4. Улучшает здоровье кишечника и метаболизм

Измельчение семян тыквы также может сделать их более полезными для кишечной микрофлоры.

"Клетчатка и полифенолы становятся более доступными для кишечной микрофлоры", — сказал Коннелл. "Это может способствовать выработке короткоцепочечных жирных кислот, полезных для слизистой оболочки кишечника и общего метаболизма".

Короткоцепочечные жирные кислоты — это соединения, образующиеся при ферментации клетчатки кишечными бактериями. Согласно исследованиям, они связаны с улучшением пищеварения, усилением иммунитета и даже более здоровым обменом веществ.

5. Это простое улучшение питания

Коннелл посоветовала добавлять одну-две столовые ложки свежемолотых семян тыквы в йогурт, овсянку, смузи или супы. Полезные жиры и белок помогают стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать чувство сытости, а мягкий ореховый вкус хорошо сочетается как со сладкими, так и солеными блюдами.

Она также рекомендовала измельчать семена небольшими порциями. "Полезные жиры очень деликатны", — сказала Коннелл. "Храните молотые семена в герметичном контейнере в холодильнике или морозильной камере, чтобы предотвратить окисление и сохранить вкус".

