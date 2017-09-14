Это вам не бабушек толкать: в Киеве "титушки" получили жесткую "ответку" при попытке "отжать" спортклуб (фото, видео)

В Киеве ночью группа "титушек" попыталась захватить спортивный клуб "Восход". Об этом на своей странице написал один из его участников.

По его словам, в помещении выбили стекла. На место инцидента приехала полиция.

В Комитете противодействию незаконной застройке подтвердили в Facebook попытку "отжать" спортивный клуб.

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"Только что была попытка отжать спортбазу "Восход", но титушки получили очень жесткий отпор. Говорят, это те же титушки, которые засветились на многих скандальных застройках. Но здесь вместо толкать бабушек им пришлось столкнуться с сильным сопротивлением", - говорится в сообщении.

В Комитете сообщили, что ранее на Ревуцкого была попытка незаконно убрать остановку, похоже, теми же ребятами. Конструкция якобы мешала новой застройке.