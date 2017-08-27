В Дрогобыче поезд насмерть переехал мужчину

Во Львовской области в районном центре Дрогобыч поезд переехал мужчину.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, тело мужчины, ориентировочно, 35-40 лет было обнаружено местными жителями в субботу, 26 августа, около 21.40 на железнодорожных путях станции «Дрогобыч».

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Работниками полиции устанавливаются личность погибшего и причины происшествия.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников, тело мужчины, обнаруженное на железнодорожной станции «Дрогобыч», было разделено на две части. По данным экспертов, характер травм свидетельствует о наезде поезда.