В Дрогобыче поезд насмерть переехал мужчину
12:00, 27 августа 2017Происшествия
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Работниками полиции устанавливаются личность погибшего и причины происшествия.
Поезд разрезал мужчину на две части / Фото УНИАН
Во Львовской области в районном центре Дрогобыч поезд переехал мужчину.
Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, тело мужчины, ориентировочно, 35-40 лет было обнаружено местными жителями в субботу, 26 августа, около 21.40 на железнодорожных путях станции «Дрогобыч».
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Работниками полиции устанавливаются личность погибшего и причины происшествия.
Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников, тело мужчины, обнаруженное на железнодорожной станции «Дрогобыч», было разделено на две части. По данным экспертов, характер травм свидетельствует о наезде поезда.
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