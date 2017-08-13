В Одессе ночью горели мусор и склад на площади 300 квадратных метров

В Одессе ночью горел мусор и складское помещение, общая площадь возгорания - 300 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

На номер "101" позвонили в 23:31 и сообщили о возгорании травы и мусора на открытой местности по улице Николая Боровского в Одессе.

К месту вызова в 23:48 прибыло пожарно-спасательное отделение 8-й Государственной пожарно-спасательной части. Огнеборцы установили, что в результате возгорания на открытой местности огонь быстро распространяется на склад ангарного типа, где хранятся легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.

Читайте такжеВ Одесской области загорелась автомойка возле АЗС

Объявили повышенный номер вызова "Ранг 1 БИС", на место пожара направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения, организовали бесперебойный подвоз воды и одновременное тушение пожара с нескольких направлений.

Спасатели использовали индивидуальные средства защиты органов дыхания и зрения.

Пожар в 00:58 локализовали и в 1:37 - полностью ликвидировали на общей площади 300 кв. м. Кроме того, не допустили распространения огня на трехэтажное производственное здание, расположенное вплотную к складу-ангару.

В результате пожара никто не пострадал. Огонь тушили 27 спасателей, используя 7 пожарных машин.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на территории садового общества выгорели 8 домов.