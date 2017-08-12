В Одесской области на территории дачного кооператива сгорели 8 домов

В Лиманском районе Одесской области на территории дачного кооператива сгорели 8 домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, 11 августа в 15:27 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на территории дачного кооператива возле села Калиновка произошло возгорание сухой травы и дачных домов.

К месту вызова в 15:41 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что произошло загорание на территории общественного объединения садовый массив «Дорожник», огонь быстро распространялся на территорию застройки по высоким зарослям сухой растительности.

«Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие по повышенному рангу вызова «1-Бис», обеспечили оперативное развертывание, защиту от огня зданий и ликвидацию очагов горения сухой травы подручными средствами. Для подвоза воды использовалась местная тракторная техника Т-150 и МТЗ-80 с емкостями», - проинформировали в главке.

Читайте такжеВ Одессе на автостоянке сгорели пять гаражей (видео)

Пожар в 17:57 был локализован, в 19:00 - полностью ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожено 8 дачных домов, вспомогательные сооружения дачного сектора, сухая трава на общей площади 1,5 тыс. кв. м.

Общая площадь указанного садового массива составляет 122 га, на которой размещены 638 дачных домов, непосредственно от возгорания спасены 35 дачных домов. Ущерб устанавливается.

Вероятной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

К ликвидации пожара были привлечены от ГСЧС 4 единицы основной пожарной техники и 20 человек личного состава, а также 30 местных жителей и 2 единицы техники.