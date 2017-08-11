Полиция задержала мужчину, который применил оружие во время перестрелки на пляже в Полтаве

Правоохранители задержали мужчину, который стрелял на пляже в Полтаве. Он воспользовался гладкоствольным ружьем. Об этом рассказал и. о. начальника отдела коммуникации ГУ ЧП в Полтавской области Роман Гришин в эфире телеканала "112 Украина".

"Предварительно установлено, но между отдыхающими на пляже возникла конфликтная ситуация, которая переросла в дальнейшем в драку между двумя компаниями. Во время схватки 22-летний житель Полтавы открыл стрельбу из гладкоствольного ружья, в результате которой ранил двух мужчин и ребенка 2010 рождения. Один из мужчин скончался на месте", - сказал Гришин.

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По его словам, сейчас решается вопрос о внесении по данному факту сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство).

"Лицо, совершившее стрельбу, сейчас задержан и дает показания полиции. Сейчас проводится проверка", - уточнил представитель Нацполиции.

Как сообщалось ранее, на пляже у реки Ворскла в Полтаве сегодня около 19:00 произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, получил ранения ребенок.