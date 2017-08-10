Перестрелка в Полтаве: один из участников скрылся, в городе объявлен план "Перехват"

В Полтаве один из участников перестрелки на пляже «Дублянщина» скрылся. Мужчина уехал на автомобиле ВАЗ-2108 — в городе объявлен план «Перехват». Еще один участник конфликта задержан.

Читайте такжеСтрельба в Днепре: мужчина выстрелил в незнакомца, который прыгал по его авто (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного управления полиции, по предварительной информации, осуществивший смертельный выстрел мужчина арендовал участок на пляже и содержал магазин.

К нему с другой части пляжа подошел человек, между мужчинами возникла ссора. После нее один из участников конфликта ушел, но вскоре вернулся с вооруженной подмогой. В ходе нового конфликта хозяин магазина выстрелил из дробовика в грудь обидчику, который вскоре после ранения умер.

Кроме того, в результате выстрела ранения получил ребенок, в которого попала дробь.

Ранее о перестрелке с жертвами в Полтаве сообщили местные СМИ, ссылаясь на пользователей соцсетей.