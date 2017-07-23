Авто влетело в дерево на трассе Киев-Одесса: погибли 5 человек
09:51, 23 июля 2017Происшествия
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Водитель легковушки не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.
На Киевщине произошло ДТП / фото censor.net.ua
В Киевской области произошло ДТП, в результате которого погибли 5 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"Вблизи с. Пшеничное в 5 час. 10 мин. 23 июля на трассе Киев-Одесса водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом", - говорится в сообщении.
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В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек. Других деталей инцидента пока неизвестно.
Как сообщал УНИАН, 22 июля в Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб специальный корреспондент издания Страна.uа Стася Рафал.
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