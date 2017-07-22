Под Одессой в ДТП погибла специальный корреспондент "Страны"

В Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла специальный корреспондент издания «Страна.ua» Стася Рафал. Об этом сообщается на сайте издания.

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«Около 4 утра 22 июля в Одесской области на трассе Киев-Одесса около села Троицкое погибла специальный корреспондент интернет-газеты «Страна» Стася Рафал», - сказано в сообщении.

Трагедия произошла в результате ДТП. Микроавтобус, на котором в Одессу ехала женщина, врезался в грузовой автомобиль, который неожиданно притормозил на средней полосе трассы.

Медики констатировали смерть. На месте аварии работает полиция.

Рафал, 1983 года рождения, работала в интернет-газете с момента ее основания в начале 2016 года.