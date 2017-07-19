В Харькове горели склады: мужчина получил ожоги, пытаясь потушить огонь

18 июля в службу спасения поступило сообщение о пожаре в складском помещении частного предприятия, которое находится на ул. Чувашской, 3/2. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

На место происшествия выехали 4 бригады спасателей с автоцистернами. Спасатели установили, что загорелся металлический контейнер. Огонь распространился на BMW 2016 года выпуска, припаркованный рядом.

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Также огонь охватил складской павильон, где хранились горючие строительные и хозяйственные материалы. Во время пожара мужчина получил ожоги рук, пытаясь самостоятельно потушить огонь. Пожар охватил площадь около 150 кв. метров.

В 12:26 спасательной бригаде удалось локализовать возгорание, а в 15:05 – полностью ликвидировать. В настоящий момент выясняется причина возгорания и сумма убытков. В устранении пожара принимали участие 20 человек.

Как сообщал УНИАН, в Киеве произошел пожар в Лукьяновском СИЗО. Пожар ликвидировали меньше, чем за час.