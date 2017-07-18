В Киеве произошел пожар в Лукьяновском СИЗО (видео)

12:29, 18 июля 2017
Происшествия
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Горели старая мебель и мусор.

Возгорание произошло в подвальном помещении / фото dsns.gov.ua

В Киеве произошел пожар в здании на территории Лукьяновского СИЗО. Это произошло сегодня, 18 июля, утром. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что возгорание произошло в подвальном помещении трехэтажного здания - горели старая мебель и мусор.

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Пожар ликвидировали меньше, чем за час. Жертв и пострадавших нет.

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Теги: #пожар в Лукьяновском СИЗО#пожар в СИЗО