В Киеве произошел пожар в Лукьяновском СИЗО (видео)
12:29, 18 июля 2017Происшествия
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Горели старая мебель и мусор.
Возгорание произошло в подвальном помещении / фото dsns.gov.ua
В Киеве произошел пожар в здании на территории Лукьяновского СИЗО. Это произошло сегодня, 18 июля, утром. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Отмечается, что возгорание произошло в подвальном помещении трехэтажного здания - горели старая мебель и мусор.
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Пожар ликвидировали меньше, чем за час. Жертв и пострадавших нет.
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