В зоне отчуждения бушует пожар на площади около 25 га

В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Киевской области по состоянию на 20.00 продолжается пожар (низовой) на площади около 25 га.

Об этом говорится в оперативной информации по ликвидации пожара, опубликованной в 21.00 на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"29 июня в 12.35 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на территории Лубянского лесничества предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 га", - говорится в сообщении.

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Для проведения воздушной разведки и тушения пожара от ГСЧС были привлечены вертолет МИ-8 с водосливным устройством, которым сделано 5 сбросов воды общим объемом 10 куб. м, и 2 самолета АН-32П.

Всего к тушению пожара привлечены 102 чел. личного состава и 22 ед. техники, из них от ГСЧС 63 чел. личного состава и 11 ед. техники, в том числе вертолет МИ-8 и 2 самолета АН-32П.

Кроме того, дополнительно приведены в готовность 50 чел. личного состава и 10 ед. техники Киевской, Житомирской областей и г. Киев.

"По состоянию на 20.00 29 июня площадь пожара (низового) составляет около 25 га. Тушение пожара продолжается", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, ранее в Луганской области от удара молнии загорелась крыша жилого дома.