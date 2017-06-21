После пожара на Крещатике зданию грозит разрушение (видео)

После крупного пожара в здании бывшего Гастронома на Крещатике, 40/1, в Киеве есть угроза частичного разрушения здания, что может привести к возникновению классификационной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожарные во время тушения пожара вынесли из здания два кислородных баллона, предупредив возможный взрыв.

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"В результате пожара сгорели строительные материалы, перегородки и перекрытия между 2 и 3 этажами и крыша здания. Кроме того, имеет место угроза частичного разрушения здания, что может привести к возникновению классификационной чрезвычайной ситуации. Принадлежность данного здания к реестру «Памятников архитектуры» выясняется", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения по разбору и проливания горелых конструкций. Во время тушения пожара погибших и травмированных не было.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.

Как сообщал УНИАН, по предварительной версии пожарных, возгорания произошло из-за поджога. Однако, как отметили в спасательной службе, окончательное решение будут принимать эксперты.