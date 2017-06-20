Пожар в Центральном гастрономе Киева потушили

Пожарные подразделения в 21:04 полностью ликвидировали пожар, возникший в здании 1874 года постройки, где прежде находился Центральный гастроном Киева.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям города Киева.

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"Пожар потушили в 21:04, но сейчас там находятся наши подразделения, которые занимаются проливкой сгоревших внутренних конструкций", - отметили в столичном управлении ГСЧС.

На вопрос, в каком состоянии находятся после пожара находятся наружные стены, в ГСЧС сказали, что этим будут заниматься эксперты, но обрушений не предвидится.

Вместе с тем, по предварительной версии пожарных, возгорание произошло из-за поджога. Однако, как отметили в спасательной службе, окончательное решение будут принимать эксперты.

Как сообщал УНИАН ранее, в столичном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям заявили, что пламя вспыхнуло в нежилых помещениях 2 и 3 этажа.