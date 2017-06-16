Жителя Луцка приговорили к 5 годам лишения свободы за издевательство над котятами

В Луцке к 5 годам лишения свободы приговорен 21-летний молодой человек, который издевался над котятами, что вызвало резонанс в обществе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Волынской области, историю издевательства над двумя котятами выложила в сентябре 2016 года в соцсети 18-летняя жительница Луцка, которая вместе с парнем участвовала издевательствах.

В декабре прошлого года автор видео была осуждена за жестокое обращение с животными к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с установлением двухлетнего испытательного срока.

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«Сегодня же Луцкий горрайонный суд вынес приговор 21-летнему лучанину, который выбрасывал котят из окна, помещал в морозильную камеру, духовой шкаф и стиральную машину. Несмотря на наличие у парня психического расстройства, эксперты признали его способным осознавать свои действия», - отметили в ведомстве.

Как сообщил прокурор Луцкой местной прокуратуры Андрей Неродик, Луцкий горрайонный суд, признав злоумышленника виновным в жестоком обращении с животными (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 299 УК Украины) и присовокупив к назначенному наказанию неотбытую часть наказания за совершенное ранее тяжкое телесное повреждение, назначил ему окончательное наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы.