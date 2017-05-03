В Киевской области мужчина на глазах дочери выбросил с третьего этажа лабрадора

В Киевской области будут судить мужчину, который на глазах своей дочери выбросил из окна 7-месячную собаку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, Киево-Святошинская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который ради мести жене, в присутствии своего малолетнего ребенка, действуя умышленно, в нарушение ч. 2 ст. 18 Закона «О защите животных от жестокого обращения», совершил издевательство над собственным животным с применением жестоких методов.

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Установлено, что мужчина, находясь в квартире вместе с 12-летней дочерью, схватил лабрадора за ошейник и выбросил с балкона 3-го этажа.

Щенок получил многочисленные переломы.

Киево-Святошинская прокуратура сообщила мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 299 (издевательство над животными, относящимися к позвоночным, совершенное с применением жестоких методов в присутствии малолетнего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до двух лет.

Обвинительный акт утвержден процессуальным руководителем и направлен в суд для рассмотрения по существу.